Красноярск, , 10:54 — REGNUM За прошедший год в Красноярском крае скончались 28 медработников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Все они лечили больных с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 18 марта в краевом правительстве.

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Среди погибших не только врачи, но и медсёстры, санитары, водители машин скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, семьям погибших от COVID-19 красноярских медиков выплатят из краевого бюджета по 1 млн рублей.

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Также в Красноярском крае будет обсуждаться вопрос появления памятника медработникам, боровшимся с пандемией.

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