Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Скверу у Оперного театра в Екатеринбурге могут присвоить название, заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева журналистам.

«В Москве есть Театральная площадь, может быть, и у нас что-то подобное появится», — сказала чиновница на экскурсии по зданию Театра кукол, находящегося рядом со сквером.

Находившийся рядом директор Театра кукол Пётр Стражников предложил название «Сквер Дружбы», передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты пытались инициировать назвать сквер на ул. Белинского именем рок-поэта Ильи Кормильцева. Сейчас в сквере размещена аллея в честь вернувшихся с Великой Отечественной войны студентов-фронтовиков.

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