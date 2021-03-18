Брянск, , 11:08 — REGNUM В Брянской области 18 марта подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 75 человек, три пациента скончались.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего в Брянской области выявлены 34 466 носителей инфекции. Справились с болезнью 33 676 человек. Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 276 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 1960 тестов, всего в регионе выполнено 481 983 исследования на коронавирус.