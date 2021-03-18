Стокгольм, , 10:55 — REGNUM Ассоциация органов муниципального и областного управления Швеции бьет тревогу после того, как оказалось, что поставок вакцины от COVID-19 недостаточно для иммунизации взрослого населения страны к середине лета текущего года. Сейчас в ведомстве ведутся переговоры с членами правительства, чтобы решить данную проблему. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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По данным Ассоциация органов муниципального и областного управления, Швеции необходимо 15 миллионов доз вакцины до конца первой половины года для достижения целевых показателей. Однако в Швецию, как ожидается, прибудет только около 12 миллионов доз.

«Согласно текущим прогнозам, количества доз не хватает для вакцинации всего взрослого населения», — заявила глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак.

Чиновник добавила, что со своей стороны ведомство создало все необходимые условия для вакцинации взрослого населения Швеции.