Стокгольм, , 10:58 — REGNUM Пандемия коронавируса сильно ударила по ресторанной индустрии в Швеции. Об этом со ссылкой на новые данные Статистического управления Швеции сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В 2020 году продажи в отрасли снизились в общей сложности на 20% по всей стране, а в некоторых муниципалитетах Швеции рестораны потеряли более половины своей выручки по сравнению с предыдущим 2019 годом.

Так, в Сигтуне и Херриде, где расположены два крупнейших аэропорта Швеции, рестораны потеряли 51% и 39% выручки соответственно. Продажи ресторанов в курортном городе Стрёмстад, расположенном недалеко от границы с Норвегией, сократились на 51%.

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