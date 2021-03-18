Сольцы, Новгородская область, , 11:01 — REGNUM В Новгородской области на своих рабочих местах задержаны глава Солецкого муниципального округа Александр Котов и его первый заместитель Юрий Дуничев. Оба чиновника подозреваются в превышение должностных полномочий. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемые, действуя в интересах организации, занимающейся строительством дорог в регионе, не имея законных оснований, дали устное разрешение генеральному директору данной организации на добычу и вывоз песчано-гравийной смеси.

«Действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области лицензирования и добычи полезных ископаемых»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Новгородской области.

«В ходе проведения оперативных мероприятий правительство Новгородской области оказывало всю необходимую помощь», — уточнили в СУ СКР по региону.