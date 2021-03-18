Ереван, , 10:51 — REGNUM В Армении уволенный начальник генерального штаба Вооруженных сил республики Оник Гаспарян может исполнять свои обязанности. Об этом его адвокат Артур Ованнисян написал в своём Facebook.

Такой вывод Ованнисян сделал из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна до принятия по нему окончательного решения.

По словам адвоката, на сайте судебной информации datalex. am доступно административное дело Гаспаряна, в том числе решение о применении мер по обеспечению иска.

«Думаю, при его изучении исполнение господином Гаспаряном должностных обязанностей в качестве начальника генерального штаба ВС Армении больше не вызовет вопросов», — написал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, усомнившись в надёжности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». После этого Генштаб ВС выступил с заявлением с требованием отставки премьера и возглавляемого им правительства. В свою очередь Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна.

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