Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил против переименования стадиона в свою честь. Об этом 18 марта написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Он отметил, что общественные активисты в Восточно-Казахстанской области предложили переименовать стадион «Абабй Арена». «Елбасы (Нурсултан Назарбаев — примечание ИА REGNUM) всегда выступает против подобных знаков «уважения» в свой адрес», — написал Укибай.

Он добавил, что, по мнению Назарбаева, стадион должен носить имя казахского поэта и философа Абая Кунанбаева.

Напомним, в марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан для увековечивания памяти первого президента.

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