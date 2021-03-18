Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В комитете по транспорту администрации Санкт-Петербурга высказали возмущение поведением водителей и агрегаторов такси, которые вздувают цены в несколько раз во время инцидентов на городском общественном транспорте, когда повышается спрос на услуги такси.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Смольного в отношении таксистов, стала ситуация, возникшая утром 11 марта, когда из-за задымления в тоннеле вблизи станция «Маяковская» на третьей линии пришлось временно закрыть все станции этой линии.

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Тогда движение поездов на участке от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1» по одному пути было приостановлено на 35 минут, а затем на 13 минут была приостановлена работа всей линии.

«Ситуацией незамедлительно воспользовались многие такси, резко подняв прейскуранты на свои услуги. У некоторых агрегаторов, по сообщениям жителей, цены выросли сразу в три раза», — рассказали 18 марта в комитете по транспорту.

В комитете считают такую политику агрегаторов и водителей во время нештатных ситуаций на общественном транспорте необоснованной и недопустимой.

«Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций», — говорится в письме председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, которое было направлено агрегаторам такси.

От руководителей агрегаторов потребовали в кратчайшие сроки принять меры по недопущению повышения цен на услуги такси в нештатных ситуациях.

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