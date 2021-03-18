Киев, , 10:51 — REGNUM Россия может «напасть» на Украину якобы для того, чтобы обеспечить водой Крым. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 18 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Он отметил, что Украина не будет поставлять воду в Крым, якобы потому, что она может пойти на нужды российских военных.

«Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда до Украины. Херсон, Мариуполь — эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой», — сказал Кравчук.

По его словам, Россия не сможет заставить Украину поставлять воду в Крым при помощи «больших атак или больших агрессивных шагов».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало местное население на референдуме. Вскоре после этих событий власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, обеспечивавший Крым водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Германии отреагировали на призывы посла Украины помочь «вернуть Крым». Представитель фракции «Альтернатива для Германии» назвал слова украинского дипломата «крепчающим маразмом».

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