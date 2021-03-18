Джакарта, , 10:49 — REGNUM Правительство Великобритании инвестирует средства для развития проектов устойчивого землепользования и защиты тропических лесов, сообщает Antara.

Британское правительство выделит 150 млн фунтов стерлингов.

«Индонезия — главный кандидат, который может извлечь выгоду из этого финансирования. Я надеюсь, эта инициатива может поддержать огромную работу, которая в настоящее время проводится в Индонезии, а именно расширение экономических возможностей для людей, живущих в лесных районах или вокруг них, одновременно помогая обществу рационально управлять лесами», — заявил посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс.

В Великобритании считают, что здоровье тропических лесов Земли очень важно для здоровья планеты, и все стороны должны приложить усилия для защиты и сохранения экосистемы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии Денни Абди вручил верительные грамоты президенту Вьетнама Нгуен Фу Чронгу.

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