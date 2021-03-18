Москва, , 10:49 — REGNUM В 2021—2022 годах темпы роста экономики РФ действительно могут достигать 3% в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

«Согласно консенсус-прогнозу, составленному Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, при росте среднегодовых нефтяных цен в 2021—2023 годах с 52 до 56 долл./барр. прирост ВВП составит 2,8% в 2021 году, 2,4% в 2022 году и 2,1% в 2023 году с последующей стабилизацией примерно на уровне 2%, — сказал Кондрашов. — С учетом возросших за февраль-март цен на нефть, вероятно, рост российской экономики в 2021 году может достичь примерно 3,5% с последующим замедлением до 2% к 2023 году. Впрочем, медленный темп вакцинации в стране будет оказывать сильное сдерживающее воздействие».

При этом он уточнил, что пандемия, помимо существенного ухудшения государственных и частных финансов, сильно отклонила вниз траекторию роста российской экономики, которая и до того была довольно пологой — 1,5−2,0% роста в год.

«Восстановительный рост поможет сократить разрыв, но не покроет его полностью. Аналитики пока не ждут существенного ускорения экономического роста», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Изряднова заявила, что меры правительства будут способствовать росту ВВП.

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