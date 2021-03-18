Москва, , 10:47 — REGNUM В 2014 году Крым преодолел важнейший рубеж, сделав события того период общей с Россией истории. Об этом на презентации трёхтомника «История Севастополя» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«По прошествии семи лет незабываемые события «Русской весны» уже стали частью нашей общей истории. В те решающие дни Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье», — сказал Нарышкин.

Он напомнил, что в период передачи Никитой Хрущёвым Крыма Украине в 1954 году никто не спросил мнения жителей региона, вследствие чего данное «непродуманное, волюнтаристское решение» повлекло за собой «самые трагические последствия»: «Однако история всегда все расставляет на свои места».