Москва, , 10:47 — REGNUM Финансовые рынки находятся «под впечатлением» от итогов заседания американского Федрезерва 17 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«На заседании сенсационно прозвучало то, что низкие ставки по доллару сохранятся на три года. надолго продолжится и вливание денег в экономику со стороны ФРС даже при высоких темпах роста ВВП. Это плохой сигнал для доллара и позитивный — для рисковых активов, к которым относится и рубль.

Поэтому рубль к доллару укрепляется 18 марта в первой половине дня к 73,50 руб. после падения накануне до 74,20 руб.

Но это вчерашнее падение, тем не менее, продолжает быть фактором давления на российскую валюту, поскольку оно было вызвано очень резкими словами Джо Байдена против России и Владимира Путина.

Опасения усиления санкций — мощный драйвер против рубля. На него воздействует и продолжение коррекции вниз нефтяных котировок, ушедших под отметку $68 за баррель Brent после недавнего взлёта выше $70.

Соответственно, на таком противоречивом фоне маловероятно сегодня повторение рекорда текущей недели и всего 2021 года по укреплению рубля к 72,50 руб./доллар.

18 марта в течение дня вероятный коридор движения курса составляет ссставляет 73−73,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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