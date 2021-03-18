Катав-Ивановск, Челябинская область, , 10:46 — REGNUM В Катав-Ивановске Челябинской области передано в суд уголовное дело о смертельном ДТП грузовика с пятью легковыми автомобилями. Судить будут водителя фуры, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

16 июня 2020 года водитель ООО «Город» управлял грузовиком, груженым почти 15 тоннами щебня. У машины были неисправны тормоза. При этом на крутом спуске трассы М-5 «Урал» он не снизил заранее скорость и допустил столкновение с попутными легковыми машинами, считают следователи.

В итоге погибли водитель и пассажир машины «Лада Гранта». Остальные участники ДТП получили менее тяжёлые травмы. Дети погибшей пары подали иск на 6 млн рублей. Имущество фирмы аретстовано. Дело рассмотрит Катав-Ивановский городской суд.