Пермь, , 10:45 — REGNUM В Пермском крае 18 марта депутаты Заксобрания утвердили кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Стоит отметить, Тхор с ноября 2020 года занимала должность исполняющей обязанности главы финансового ведомства. Ранее её кандидатуру одобрил Минфин РФ и профильный комитет Законодательного собрания региона.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина, «Екатерина Ивановна не нуждается в долгом представлении». Стаж работы руководителя ведомства с учетом работы в управлении финансов Пермской области составляет более 27 лет. Последние десять лет чиновник курировала работу над подготовкой регионального бюджета как начальник управления бюджетной политики краевого минфина.