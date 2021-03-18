Махачкала, , 10:44 — REGNUM В Дагестане из-за таяния снега активизировались оползневые процессы в столице республики. В городе Махачкале сошел оползень в микрорайоне Сепараторный, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел днем 17 марта на улице Газопроводная.

«<…> Возле кладбища в результате обильных осадков в виде снега произошла активизация оползневого процесса (просадка грунта). Угрозы жителям домов нет. Информация уточняется», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

После обследования территории представителями Главного управления гражданской обороны и защиты населения стало известно о возникшей угрозе для пяти жилых домов, пишет ТАСС. В них проживают 26 человек, в том числе 13 детей.

Читайте также: В Дагестане закрыли Буйнакский перевал из-за схода оползня