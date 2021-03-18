Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в денуклеаризации Корейского полуострова и готовы обсуждать этот вопрос даже с теми зарубежными партнёрами, с которыми у Вашингтона складываются враждебные отношения. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По её словам, это является ключевой частью стратегии США и этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться с китайской стороной.

«Я скажу, что часть нашей стратегии, связанной с денуклеаризацией Северной Кореи, заключается, конечно, в том, чтобы при помощи дипломатии осуществлять взаимодействие с партнёрами в регионе, даже с теми, с которыми у нас иногда возникают враждебные отношения», — подчеркнула Псаки.

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Она пояснила, что стратегия США заключается «в координации и обсуждении с партнёрами в регионе», чтобы в итоге «определить, как выглядит дальнейший путь».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с главой японского МИД Тосимицу Мотэги в Токио заявил, что Соединённые Штаты и Япония будут продолжать свое тесное сотрудничество в вопросе денуклеаризации КНДР.

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