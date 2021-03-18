Сеул, , 10:54 — REGNUM Сеул и Вашингтон не расходятся во мнениях относительно прав человека в Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи.

Известно, что данное заявление представителя министерства прозвучало в ответ на вопрос журналиста об отношении официального Сеула к данной проблеме.

Неназванный источник отметил, что южнокорейские власти с тревогой и глубоким интересом следят за ситуацией с правами человека в КНДР. Он также подчеркнул, что вместе с мировым сообществом Южная Корея стремится защитить права северокорейцев.

Заявление представителя министерства объединения Южной Кореи прозвучало на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о продолжающихся «системных и широко распространённых злоупотреблениях северокорейского руководства в отношении собственного народа».