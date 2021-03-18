Ереван, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 марта проведет встречу с главой оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Об этом 18 марта сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян, ее слова приводит государственное агентство «Арменпресс».

"Встреча премьер-министра (Армении) и Гагика Царукяна запланирована на сегодня», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта генеральная прокуратура Армении отправила в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении лидера армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна.