Барнаул, , 10:39 — REGNUM Представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul — не видит смысла в инициативе с обязанием операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах (личные сведения, информацию о звонках или отправленных сообщениях). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

«Вообще не вижу смысла в данных инициативах. Ч. 2 ст. 23 Конституции РФ провозглашает тайну переписки/переговоров граждан. Только по решению суда (и в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности) могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие право граждан на тайну переписки/переговоров.

Роскомнадзор, на сколько мне известно, не относится к органам исполнительной власти, работа которых направлена на осуществление правоохранительной деятельности. Роскомнадзор более ориентирован на «контроль» и упорядочивание медиапространства, работы СМИ и социальных ресурсов.

Вместе с тем, как надзирающее за «медиасредой» ведомство, требование, касательное именно по получению конкретно Роскомнадзором данных о собственнике сим-карты видится несколько непонятным. Что будет делать Роскомнадзор с владельцем серой сим-карты, самостоятельно заблокирует её? Ограничивать права граждан и организаций, скажем так, «на длительной основе» могут только судебные органы. А приобрести «серые» симки и с этим законом, к сожалению, не составит большого труда. Просто цены подрастут».

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства, в соответствии с которым Роскомнадзор будет получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения, опубликован на портале проектов нормативных актов. Поясняется, что документ в том числе необходим, чтобы избежать распространения «серых» sim-карт.

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