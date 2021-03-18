Москва, , 10:39 — REGNUM В сложившихся обстоятельствах отношения России и США перспектив развития не имеют, и держать в Москве представителя не только «сонного», но еще и наглого Джо — значит не уважать самих себя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 марта, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Как сообщалось ранее, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Посол России в США Анатолий Антонов отозван в Москву для консультаций.

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« Наглая выходка президента США, оскорбившего президента России, не могла иметь никакого другого следствия, как отзыв нашего посла из Вашингтона. В дипломатии это называется «отзывом для консультаций», но на деле речь идёт о демонстрации неприятия подходов, практикуемых другой стороной отношений.

В этой связи меня несколько насторожил слишком вежливый тон комментария, который в данной связи дала официальный представитель МИД России Захарова. Что толку сейчас говорить о «путях выправления российско-американских связей»? Как их можно выправить при нынешней вызывающе агрессивной позиции Вашингтона?

В сложившихся обстоятельствах отношения России и США перспектив развития не имеют. Это не значит, что работа по текущим вопросам прекратится, и американцы говорят о том же, но послы — это представители не только государств, но и именно высших руководителей своих стран. Держать в Москве представителя не просто «сонного», но и наглого Джо — это не уважать самих себя. Мы не вмешиваемся в маразм современной американской внутренней политики, с сочувствием взираем на издержки геронтократии, но всему есть предел. Байден его перешёл.