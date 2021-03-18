Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении дружинника, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что перед судом предстанет командир народной дружины администрации Николаевского района. Следствие установили, что с января по ноябрь 2018 года фигурант уголовного дела подготавливал фиктивные документы о дежурствах народных дружинников для получения выплат.

Ущерб оценивается следствием в 33 тыс. рублей. Правоохранители установили четыре эпизода его преступной деятельности.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Дело передано в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Железнодорожном районе Ульяновске вынесен приговор бывшему командиру народной дружины, которого обвиняли в хищении 185 тыс. рублей бюджетных средств. Суд назначил условный срок и 60 тыс. рублей штрафа.