Москва, , 10:39 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский уверен, что заявление президента США Джо Байдена не возымеет последствий, на которые рассчитывали недруги России, а сам Байден станет могильщиком Америки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Никакие потуги фальшивых чиновников из высших эшелонов американской власти, никакие угрозы в адрес нашей страны не возымеют последствий, на которые хотят рассчитывать недруги России в Северной Америке. Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом всё возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки», — заявил Жириновский.

По его мнению, слова американского президента, который, видимо, уже не отдаёт отчёта в своих действиях, могут дорого обойтись США во время очередных переговоров по международным договорам о безопасности.

«Так что пора и нам назвать вещи своими именами. США — это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить», — подчеркнул он.

Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: отзыв посла РФ в Вашингтоне не является последней мерой