Самара, , 10:41 — REGNUM Людям, которые остались без жилья в результате обрушения стены дома, окажут необходимую помощь в Самаре. Об этом 18 марта сообщила глава города Елена Лапушкина.

«Жителям дома по улице Галактионовской будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Дала всем службам соответствующие поручения. Утром была на месте, для проживавших в доме развёрнут пункт временного размещения, люди находятся сейчас в тепле и им оказывается максимальная помощь», — передает слова Лапушкиной пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в этом двухэтажном жилом доме зарегистрировано 13 человек. Жители отказались от предложенного им пункта временного размещения, который был развернут по ул. Ленинская, 156. По словам чиновников, данное строение было признано аварийным в прошлом году.

«В конце января проведена КЧС в связи с тем, что трещина в доме расширилась. Жителям был предложен маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей. Не все приняли решение покидать квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 18 марта у двухэтажного дома по ул. Галактионовской обрушилась стена. Жертв удалось избежать.

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