Самара, 18 марта 2021, 10:41 — REGNUM Людям, которые остались без жилья в результате обрушения стены дома, окажут необходимую помощь в Самаре. Об этом 18 марта сообщила глава города Елена Лапушкина.
Отмечается, что в этом двухэтажном жилом доме зарегистрировано 13 человек. Жители отказались от предложенного им пункта временного размещения, который был развернут по ул. Ленинская, 156. По словам чиновников, данное строение было признано аварийным в прошлом году.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 18 марта у двухэтажного дома по ул. Галактионовской обрушилась стена. Жертв удалось избежать.
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