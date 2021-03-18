Москва, , 10:37 — REGNUM В отставку с поста главного тренера женского гандбольного клуба ЦСКА отправлен датский специалист Ян Лесли. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарны Яну за все, что он сделал для ЦСКА за время его работы на посту главного тренера», — сказал гендиректор клуба Эдуард Акопян.

Однако, по его словам, руководство в не полной мере удовлетворено качеством игры команды в российских и международных турнирах

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб ЦСКА и сборной России. Помогать ей будут Роман Ляшенко и Любовь Коротнева.

Напомним, женский гандбольный клуб ЦСКА был создан в июне 2019 года. Лесли был первым главным тренером в истории клуба. В сезоне-2020 команда выиграла бронзу чемпионата России. В нынешнем сезоне ЦСКА команда занимает третье место.