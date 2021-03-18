Волгоград, , 10:37 — REGNUM Футбольный клуб «Ротор», проигравший на своём поле 17 марта «Ростову» со счётом 0:4, намерен опротестовать гол Армина Гиговича. Об этом заявил генеральный директор волгоградской команды Андрей Рекечинский.

«Однозначно есть вопрос по первому голу, когда [Максим] Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже контрольно-дисциплинарный комитет решает», — цитирует собеседника Sport24.

ИА REGNUM напоминает, что отмену первого забитого гола в ворота «Ротора» считает правильной и наставник «Ростова» Валерий Карпин. Помимо Гиговича в ходе игры также отличились Понтус Альмквист, Али Соу и Александр Саплинов.

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