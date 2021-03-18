18 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:14 — REGNUM



Азербайджан и Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews, говоря о взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, заявил, что «сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать».

Если оценивать ситуацию с формальной точки зрения, то конфликтующие стороны всегда или почти всегда находились в состоянии диалога: были личные встречи лидеров, проводились переговоры между главами МИД при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Но это был опыт всё же конфронтационной дипломатии со своей спецификой, когда она распадалась на закрытую и публичную части с разными стратегиями действий. Не случайно эксперты до сих пор не могут выявить «привязку друг к другу таких стратегий, когда один тип ее вроде бы дает позитивные результаты, а второй приводит к серьезному сбою в их реализации». Действительно, до недавнего времени Баку и Ереван вели переговоры по карабахскому урегулированию на основе так называемых Мадридских принципов, с которыми обе стороны вроде бы согласны. Потом выяснялось, что стороны по-разному понимают этот документ, и в сфере публичной дипломатии приходилось иметь дело только с «выхлопами» ведущейся информационной войны, стремлением сторон представить нужную для себя картину ситуации.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ с главами МИД Армении и Азербайджана на встрече в Милане Mfa.am

Но трехстороннее мирное соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года — это уже другой тип дипломатии, когда сложилась чрезвычайная платформа для опосредованного диалога между Баку и Ереваном при участии Москвы. Территории вокруг Нагорного Карабаха были возвращены под контроль Баку, Степанакерт не получил чаемого статуса, гарантии его безопасности взяли на себя российские миротворцы. При этом армянская сторона проиграла войну, а не пошла на какие-то уступки. С одной стороны, это вроде бы развязало сложный клубок противоречий, с другой — создало новые, связанные со сложным переходом от состояния войны к мирному диалогу и конструктивному сотрудничеству. Как пишет в своем аналитическом обзоре московский Центр Карнеги, конфликтующие стороны оказались в разном морально-психологическом и политическом состоянии. Армения в жестком политическом кризисе и еще долгие годы будет ощущать последствия поражения. Что касается Баку, то если бы президенту Ильхаму Алиеву завтра нужно было переизбираться, он наверняка выиграл бы с гигантским отрывом.

По оценке экспертов Карнеги, «он неожиданно получил намного больше, чем мог себе представить», но теперь «ему необходимо сменит агрессивную риторику на более умеренный тон и подавать себя как сторонника мира, а не войны», чтобы начать реализацию пунктов соглашения по разблокированию коммуникационных коридоров в регионе. По замыслу, только так можно будет обеспечить там долгосрочную мирную перспективу, и для Алиева проблема «выхода из войны», быть может, более сложна, чем проблема «вхождения» в нее. Необходимо изменить политическое и психологическое состояние граждан республики, избавить их от сложного «карабахского синдрома», адаптировать к новым условиям. Тем более что карабахская война для обеих сторон была кровопролитной, и очевидно, что далеко не всё решается военной силой. Сейчас надо думать о людях, их судьбах и их благополучии и заниматься нейтрализацией немалого конфликтного карабахского потенциала, который копился на протяжении последних 30 лет в отношениях между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией. Только так можно будет со временем перейти от конфликтной модели отношений друг к другу к прагматичному экономическому сотрудничеству.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

Как ни крути, но правы те эксперты, которые считают, что фактор Нагорного Карабаха был во многом системообразующим в идеологии Азербайджана и Армении, и единовременная пропажа его как ключевого фактора снижает мобилизующую часть государственного нарратива. Тут, конечно же, возникает вопрос, в первую очередь для Армении: с чем развиваться дальше, как двигаться, что будет ключевым политическим объединяющим в скреплении государства? Со временем, как предполагает старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас Де Ваал, «Баку и Ереван должны выйти на подписание полноценного мирного соглашения с Азербайджаном». И есть уже и первая ласточка. «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики сообщили о подписании краткосрочного контракта на транспортировку российского газа в Армению через территорию Азербайджана, пока прежний маршрут через Грузию приостановлен из-за планового ремонта газопровода «Северный Кавказ — Закавказье».

Граждане Азербайджана отнеслись к этому факту лояльно, «с пониманием». Напомним, что ранее Армения открыла свое воздушное пространство для самолетов Азербайджана и Турции. 14 марта Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе. В конце концов, азербайджанцам и армянам в любом случае придется жить бок о бок.