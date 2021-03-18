Пенза, , 10:45 — REGNUM В Пензе вносятся изменения в городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, за счёт неналоговых доходов и безвозмездных поступлений увеличивается на 156 млн 267,5 тыс. рублей доходная часть бюджета и происходит перераспределение средств внутри утвержденного бюджета. Об этом заявила начальник финансового управления областного центра Ольга Завьялкина.

Он отметила, что «за счёт увеличения плана по неналоговым доходам планируется включить расходы по линии управления ЖКХ города на устройство покрытия с использованием резиновой крошки на Подвесном мосту. На эти цели планируется направить свыше 3 млн рублей. Ещё 8 млн рублей пойдут на работы по нанесению разметки на городских дорогах».

Мероприятия на улично-дорожной сети начнут как только наступят благоприятные погодные условия. Около 2,5 млн рублнй распределят между районными администрациями на вывоз снега из частного сектора. Свыше 12 млн рублей добавят в резервный фонд Пензы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оборудуют по стандартам безопасности еще 22 пешеходных перехода. Подрядчику необходимо завершить работы до 1 июля текущего года.

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