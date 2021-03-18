Старый Оскол, Белгородская область, , 11:05 — REGNUM 10-летнюю школьницу, застрявшую в качелях, освободили сотрудники пожарно-спасательной части № 6 в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Накануне днём девочка гуляла со своим дедушкой на детской площадке. Она забралась на уличные качели, но самостоятельно выбраться оттуда уже не смогла. На помощь вызвали спасателей — сотрудники пожарной части специнструментом спилили переднюю часть перегородки металлической конструкции и освободили школьницу.

Здоровью ребенка ничто не угрожает.