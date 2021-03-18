Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Американская певица и актриса Деми Ловато рассказала об изнасиловании в документальном фильме «Деми Ловато: Танцы с дьяволом». Об этом 17 марта сообщило BBC.

По данным издания, в фильме певица рассказывает, что была изнасилована, будучи подростком, — в то время Деми Ловато работала на канале Disney. Девушка не называет имени обидчика, но утверждает, что ей «приходилось все время видеть этого человека» впоследствии.

Премьера документального фильма о Деми Ловато состоялась 16 марта на виртуальном фестивале South by Southwest. В ленте певица также рассказывает о преодолении наркозависимости и передозировке наркотиками, произошедшей в 2018 году.