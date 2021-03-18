Горно-Алтайск, , 10:34 — REGNUM В 2020 году за медицинской помощью из-за укусов животных обратились 162 жителя Горно-Алтайска, в том числе 75 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Наибольшую опасность, как отмечается, представляют безнадзорные собаки.

«Люди ошибочно считают, что не несут ответственность за выпущенного «на волю» безобидного щенка. Однако, объединяясь в стаю, животные держат в страхе целые округи», — отметили в администрации.

В связи с этим специалисты рекомендовали горожанам не подкармливать бездомных животных. Владельцев собак призвали содержать питомцев на привязи или в вольере, а выгуливать в наморднике и на поводке. Нерадивым хозяевам может грозить штраф до 2,5 тыс. рублей.

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