Кахети, , 10:35 — REGNUM Сотрудники грузинского МВД задержали в регионе Кахети 30-летнего мужчину, который подозревается в обстреле офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом 18 марта сообщает пресс-службе МВД Грузии.

«Сотрудники главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД в результате оперативных и розыскных мероприятий в Кахети задержали Д. К. 1991 года рождения за незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия и повреждение чужого имущества», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным следствия, «17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса «Единого национального движения» и скрылся».

Кроме того, отмечается, что у задержанного были изъяты, как вещественное доказательство, оружие и патроны, а также марихуана. Ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президентом Грузии Михаил Саакашвили заявил, что международное сообщество не предприняло попыток помешать «уничтожению демократии» в стране.