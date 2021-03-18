Симферополь, , 10:40 — REGNUM Мировое сообщество должно знать о водной блокаде Крыма, которую устроила Украина. Регион готовит об этом официальное обращение в ООН, сообщил 18 марта постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Крыму не нужны скандалы, но этот вопрос замалчивать нельзя, подчеркнул он. Правду следует знать всему миру. Просить воду у Украины полуостров не будет, и радость украинских националистов из-за водной блокады сменится завистью.

«Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», — заявил Мурадов РИА Новости.

Для обеспечения Крыма водой российские власти планируют активно использовать очистные сооружения, также возможно строительство искусственных водоемов и опреснительных станций.