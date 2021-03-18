Вашингтон, , 10:34 — REGNUM В США аукционный дом GWS Auctions в Агура-Хиллзе выставил на продажу Cadillac Fleetwood 75, участвовавший в съёмках фильма «Крестный отец», снятого Фрэнсисом Фордом Копполой. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль 1950 года выпуска оценивается в 100 тыс. долларов (около 7,3 млн рублей).

В фильме «Крестный отец» машина часто появляется в кадре. Так, Аль Пачино, сыгравший гангстера Майкла Карлеоне, в одной из сцен приезжает на Cadillac Fleetwood 75 на встречу со своей возлюбленной Кей Адамс, которую сыграла Дайан Китон.

Среди бывших владельцев машины числятся голливудская актриса Мэй Уэст и экстрасенс Джерон Крисуэлл Кинг (Удивительный Крисвелл).

Под капотом выставленного на продажу Cadillac функционирует 5,4-литровый агрегат V8 производительностью 190 л. с. Мотор сочетается с трёхступечатой механической трансмиссией.

Ранее в ОАЭ был выставлен на продажу уникальный спорткар Nissan GT-R, покрашенный золотой краской. За шикарное авто продавец хочет выручить 435 тыс. долларов (около 32 млн рублей).

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