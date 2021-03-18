Ярославль, 18 марта 2021, 10:39 — REGNUM С 18 апреля ярославский аэропорт Туношна возобновляет авиасообщение с Санкт-Петербургом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.
Самолёты будут летать 3 раза в неделю до 7 июня, далее — 5 раз в неделю. Продолжительность полета составит 1 час 15 минут.
Перелеты будут осуществляться самолётом «Bombardier CRJ» вместимостью 50 мест.
Регулярные рейсы между Ярославлем и Петербургом прекратились в январе 2021 года. Авиакомпания «Победа» отказалась от полётов из-за снижения пассажиропотока.
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