Екатеринбург, 18 марта 2021, 10:34 — REGNUM Свердловский политтехнолог Александр Пирогов назначен советником главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом специалист сообщил в своём телеграм-канале.
«Назначили сегодня, да», — написал Пирогов.
Политтехнолог окончил философский факультет УрГУ им. Горького. В 2015—2016 годах Пирогов возглавлял информационно-аналитический департамент мэрии Екатеринбурга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарём мэра Екатеринбурга стал Вадим Чернопенев, имеющий опыт работы в МВД.
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