Москва, 18 марта 2021, 10:32 — REGNUM Специалисты Роскачества назвали Samsung Galaxy S21 Ultra (256 Gb) лучшей новинкой смартфонов конца 2020 — начала 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Второе место занял смартфон Huawei Mate 40 Pro (256 Gb), третье — OnePlus Nord N10 (128 Gb).
Смартфоны Samsung Galaxy S21+ (256GB), Samsung Galaxy S21 (256GB) и Xiaomi Redmi Note 9T (128GB) заняли четвёртое, пятое и шестое места соответственно.
Специалисты оценивали смартфоны по производительности, камере, работе батареи, дисплее и цене.
Напомним, ранее Роскачество провело исследование телевизоров популярных брендов и определило, в частности, насколько их потребительские свойства коррелируют с ценой. Специалисты проверили 201 модель пяти популярных брендов (LG, Samsung, Sony, Philips и HiSense) стоимостью до 299 990 рублей.
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