Магас, , 10:30 — REGNUM В Ингушетии задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2002 году. Житель республики расстрелял двоих человек в поселке Пседах Малгобекского района и скрылся от правосудия. По факту убийства двух лиц, а также из-за незаконного владения оружием, было возбуждено уголовное дело, 36-летнего подозреваемого объявили в розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Его удалось задержать лишь, когда он вернулся на родину после длительного отсутствия. Все 19 лет после совершения преступления он проживал под чужим именем в другом субъекте РФ. Теперь следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжено.

Напомним, 27 августе 2020 года в селении Пседах были расстреляны из автоматического оружия двое местных жителей — отец и сын. Оба они скончались — один на месте преступления, второй — в больнице.