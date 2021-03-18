Москва, , 10:29 — REGNUM Метод «кнута» при ужесточении фискальной политики в сложных экономических условиях может не привести к желаемому эффекту, сообщил ИА REGNUM адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Он прокомментировал получение ФНС РФ расширенного доступа к банковской тайне.

«Потребность в расширении доступа Федеральной налоговой службы РФ к банковской тайне возникла давно. В первую очередь, это связано с огромными масштабами теневых доходов и теневой экономической деятельности в РФ. Посредством расширения доступа к банковской тайне налоговые органы собираются повысить контроль над финансовыми операциями и вкладами граждан, изучая также и источники происхождения денежных средств, и направления их движения по счетам. Правовых последствий данной новации можно выделить несколько. Во-первых, возрастет количество дел за уклонение от уплаты налогов физическими лицами. Во-вторых, может несколько возрасти и собираемость налогов, а также сборов и штрафов с тех лиц, чьи теневые доходы удастся выявить. В-третьих, может наблюдаться и обратный процесс увода средств в тень, вывода их с банковских счетов, перехода на наличный расчет в тех случаях, когда прежде использовались банковские карты», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя не отметить, что в текущей и довольно сложной экономической ситуации государству стоит очень аккуратно подходить к вопросам ужесточения фискальной политики.

«Учитывая специфику правовой культуры российского общества, отношения граждан к налогам, метод «кнута» не всегда может оказаться эффективным. Метод «пряника», каким было, например, введение налога на профессиональный доход и появление категории самозанятых, является в данной ситуации более приемлемым. И такой же мягкий метод следует использовать и применительно к усилению контроля за банковскими вкладами физических лиц. Иначе мы просто можем столкнуться с массовым уходом в тень тех, кто нес деньги в банки, и тогда будут негативные последствия и для банковской системы», — считает адвокат.