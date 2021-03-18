Пермь, 18 марта 2021, 10:29 — REGNUM В Перми не подтвердилась информация о бесхозных предметах в зданиях, сообщает министерство безопасности Пермского края.
По данным ведомства, угрозы населению нет. В 10:40 по местному времени (08:40 мск) дан отбой оперативным службам.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимного сообщения и выясняют личность автора.
Напомним, утром 18 марта в дежурные службы поступило анонимное сообщение о бесхозных предметах на ряде общественно значимых объектов Перми.