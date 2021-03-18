Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Веселое, Сосновское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина перебрасывает в Донбасс новые силы и вооружения, а также нарушает режим прекращения огня, чтобы создать предлог для военного вторжения.

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