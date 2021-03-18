Ульяновск, , 10:28 — REGNUM В Ульяновской области на период весеннего паводка специализированные службы и аварийные бригады будут работать в круглосуточном дежурстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным синоптиков, объём выпавших осадков зимой превысил средние показатели на 60%, а запас воды в снеге в бассейнах рек Свияга, Сура, Сызрань и Большой Черемшан превышает норму на 21 — 36%. Начало половодья прогнозируется в конце марта — первой декаде апреля.

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Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин отмечает, что с 20 марта во всех муниципальных образованиях «необходимо перевести на круглосуточное дежурство специализированные службы, аварийные бригады и всех участников противопаводковых комиссий». В министерстве транспорта заявляют о подготовке противопаводковых мероприятий на дорогах — в частности, вывезено 29,5 тыс. тонн снега, очищено шесть мостов, заготовлено 2,8 тыс. тонн инертных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на малых реках Ульяновской области наблюдается полный ледостав, их вскрытие прогнозируется в конце марта — начале апреля. На время паводка в области сформирована группа почти из 5 тыс. человек, подготовлено свыше 1,3 тыс. единиц техники и более 100 плавательных средств. Помимо сформированных сил и технических средств, будут использованы беспилотники.

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