Ташкент, , 10:27 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана предлагает ввести ответственность за незаконное вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организацией, сообщили в телеграм-канале минюста.

Согласно проекту поправок, размер штрафа для должностных лиц составит от семи до десяти базовых расчетных величин (БРВ), что составляет 1,7−2,4 млн сумов ($163−232). В случаев повторного нарушения размер штрафа будет увеличен до 15 БРВ — 3,7 млн сумов ($349).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Узбекистане снизили ставку государственной пошлины за регистрацию негосударственных некоммерческих организаций.

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