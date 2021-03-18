Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве на территории крупных медицинских центров, оказывающих гражданам скорую помощь, построят четыре вертолетные площадки, сообщили в Стройкомплексе.

Вертолетные площадки появится в НИИ скорой помощи им, Склифосовского, в ГКБ имени Боткина, на территории городской клинической больницы имени Жадкевича и в детской клинической больнице Святого Владимира.

Завершить строительство дополнительных вертолётных комплексов скорой помощи в московских больницах планируется в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве действует более 30 площадок для санитарной авиации, 10 — на базе крупных медцентров, 21 — в Новой Москве.

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