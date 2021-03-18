Красноярск, , 10:22 — REGNUM Свердловский районный суд Красноярска огласил итоговое решение предварительного заседания по делу бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства.

Как сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе Красноярского краевого суда, судебное заседание назначено на 12 апреля 2021 года. Кроме того, суд постановил провести формирование коллегии присяжных в закрытом судебном заседании.

Таким образом, дело Быкова об организации двойного убийства в 1994 году будет рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков находится в СИЗО с мая 2020 года.

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