Колышлейский район, , 10:36 — REGNUM Житель Пензенской области опубликовал фотографии якобы школьного обеда, в котором были обнаружены опарыши. Соответствующие снимки размещены в сообществе penza_novosti в Instagram.

По утверждению публикатора фотографий, инцидент произошел 15 марта в одной из школ посёлка Колышлей. Пользователи социальной сети пришли в ужас от того, что приходится есть детям. Министерство образования области и региональное управление Роспотребнадзора организовало проверку школьной столовой. Были отобраны суточные пробы блюд, приготовленных 15 марта. Результаты исследования будут готовы 22 марта.

По данным минобразования области, в школе питание контролируется не только надзорными органами, но и родительским комитетом.

«Представленное фото никоим образом не идентифицирует принадлежность к организации питания в школе № 2 поселка Колышлей. С 15 марта в школе № 2 работает Роспотребнадзор, проводится плановая проверка в преддверии работы пришкольного лагеря в весенние каникулы. Замечаний по качеству питания нет», — написал один из сотрудников министерства.

ИА REGNUM ранее сообщало, сразу три региона Сибири (Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область) вошли в топ невкусного школьного питания. Помимо сибирских регионов, в список территорий с неудовлетворяющими детей школьными столовыми вошли: Челябинская область, Тюменская область, Чувашия, Тамбовская область, Свердловская и Пензенская области и Удмуртия.

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