Москва, , 10:21 — REGNUM Благодаря цифровому рублю власти РФ смогут более эффективно отслеживать расходование государственных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Идея введения цифровых валют стала модным трендом во многих странах. Ускоряющееся наполнение всех сфер нашей жизни цифровыми сервисами неизбежно приводит к появлению новых цифровых инструментов. В этой связи эмиссия цифровой валюты, в данном случае — цифрового рубля, событие вполне ожидаемое, — сказал Пушко. — Цифровой рубль будет третьей формой национальной валюты, наряду с наличным и безналичным рублем. Ценность цифрового рубля прежде всего в том, что он позволит «окрашивать» часть платежей и тем самим проследить их целевое использование. Это очень важное свойство цифрового рубля, которым не обладают безналичный и наличный рубль».

Это свойство, по словам Пушко, прежде всего может пригодиться в целевом государственном финансировании проектов, программ и т.п.

«При использовании для этих целей безналичных рублей денежные средства, попадая на расчетный счет получателя («в общий котел»), полностью обезличиваются, и понять, на что в конечном счете они были потрачены, просто невозможно без проведения трудозатратных проверок, — сказал экономист. — А использование цифрового рубля обеспечит необходимую прозрачность и в разы удешевит контроль расходования целевых денежных средств. А это очень серьезные суммы, уже сегодня составляющие сотни миллиардов рублей, и их объемы будут только расти».

Таким образом, как полагает экономист, введение цифрового рубля будет способствовать повышению эффективности использования государственного финансирования при существенном сокращении операционных затрат.

«Цифровой рубль эмитируется только Банком России, имеет все свойства денег и обеспечивается ресурсами страны. Движение цифрового рубля легко проследить как плательщику, так и получателю и в случае каких-то нарушений — вернуть денежные средства, — сказал Пушко. — А та же криптовалюта не наделена всеми свойствами денег и не обеспечена какими-либо активами и поэтому обладает высокой волатильностью. Ликвидность «криптовалют» довольно низкая. Эмиссия криптовалют децентрализована и в случае, например, кражи вернуть деньги невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что цифровой рубль имеет огромный экономический потенциал для России.

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