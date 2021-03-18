Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на 40% увеличили объемы исследований на коронавирус. Об этом сообщает 18 марта городской оперативный штаб.

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В городе за последние сутки проверили на коронавирус 26 317 человек, что на 7539 тестов больше, чем днем ранее.

В справочную службу 122 поступило 14 318 вызовов по теме коронавируса. Кроме того, с октября волонтеры выполнили 6188 заявок горожан на самоизоляции, а 189 869 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Напомним, за 16 марта в Петербурге было зафиксировано 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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