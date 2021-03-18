Ярославль, , 10:17 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве собственного брата в ночь с 13 на 14 марта. Об этом сообщает Следственное Управление Следственного комитета по Ярославской области.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Преступление было совершено в квартире погибшего на улице Ворошилова. Хозяин квартиры со сводным братом распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора.

«Обвиняемый дождался, когда его сводный брат заснет, после чего разлил в квартире легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог и скрылся с места преступления», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

На место прибыли пожарные, а затем и следователи. В ходе осмотра было установлено, что в квартире совершен поджог. К работе следователей подключились сотрудники уголовного розыска. Благодаря совместной работе, по «горячим следам» было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Подозреваемый задержан.